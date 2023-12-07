جوارديولا: “سأعتزل التدريب في هذه الحالة”

جوارديولا: “سأعتزل التدريب في هذه الحالة”

2023-12-07 / 15:23
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يعتقد بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أن فريقه يستطيع تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، رغم صعوبة المهمة.

وقال بيب ساخراً:”لو حققنا الثلاثية هذا الموسم سأعتزل بالتأكيد، لكن أعلم أن الأمر صعب للغاية بسبب وجود فرق قوية في إنجلترا”.

وأضاف:”لم يحقق الثلاثية في إنجلترا سوى مانشستر يونايتد فيرجسون ونحن الموسم الماضي “.

وأتم:”لدينا شعور بإمكانية تحقيق الثلاثية مرة أخرى، لكن نعم صعوبة الأمر لأنه إنجاز لم يحققه أي فريق حتى الآن”.

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