جوارديولا: “سأعتزل التدريب في هذه الحالة”

يعتقد بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أن فريقه يستطيع تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، رغم صعوبة المهمة.

وقال بيب ساخراً:”لو حققنا الثلاثية هذا الموسم سأعتزل بالتأكيد، لكن أعلم أن الأمر صعب للغاية بسبب وجود فرق قوية في إنجلترا”.

وأضاف:”لم يحقق الثلاثية في إنجلترا سوى مانشستر يونايتد فيرجسون ونحن الموسم الماضي “.

وأتم:”لدينا شعور بإمكانية تحقيق الثلاثية مرة أخرى، لكن نعم صعوبة الأمر لأنه إنجاز لم يحققه أي فريق حتى الآن”.

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