الحكومة تحدد اختصاصات وتنظيم وزارة المنصوري
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تضطلع به وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة من مهام استراتيجية تتمثل، أساسا، في تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية بالمغرب، والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع الإسكان وتيسير الولوج للسكن لفائدة المواطنين.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، عقب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللامركزي وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.
5 تعليقات
وزراة المنصوري عليها تعويض المتضررين من المنازل الايلة السقوط..
على وزارة السكنى والتعمير أن تساعد المواطنين الذين هم بحاجة إلى توفير سكن بسيط لأطفالهم..
عليهم إنزال الورش الملكي لدعم المواطنين الذين يريدون اقتناء سكن ..
اللهم وفقها في مهامهم لخدمة مصالح المواطنين..
وفقكم الله خاصة في النقطة المتعلقة بالبناء في العالم القروي لان الساكنة تعاني كثيرا في هذه الجزئية بالضبط..