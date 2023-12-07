“فاس تتنفس مسرحا وفرجة” في مهرجان دار الفنون الدولي
تستضيف مدينه فاس فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان دار الفن الدولي للمسرح وفنون الفرجة، وذلك أيام 28 و 29 و 30 و 31 دجنبر 2023، تحت شعار “فاس تتنفس مسرحا وفرجة”.
وستتميز هذه الدورة عن سابقتها، بمشاركة العديد من الفرق الوطنية لعرض أعمالها المسرحية والفرجوية المحترفة، فضلا عن تنظيم ورشات يؤطرها نخبة من الخبراء والمختصين لفائدة للشباب، ولقاءات مفتوحة (ماستر كلاس) مع ألمع الفنانين المغاربة، وغيرها.
كما تشهد فعاليات المهرجان، الذي تنظمه جمعية دار الفن، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة، تكريمات لعدد من الوجوه الفنية والمسرحية، تقديرا لعطاءاتها الرفيعة في المجال الفني والمسرحي، والتي أعطت الشيء الكثير وخدمات جليلة للفن المغربي.
وتسعى هذه التظاهرة المسرحية الدولية من خلال برمجتها الخصبة والمتنوعة، تكريس العمل المسرحي لتنشيط المجال الفني والثقافي، والمساهمة في تحقيق مزيد من الإشعاع ومرامي التنمية.
ويتواصل حاليا، تلقي طلبات الفرق المسرحية الراغبة في المشاركة بهذه الدورة، حيث كانت إدارة المهرجان، قد فتحت باب الترشح للمشاركة، مع تحقيق عدد من الشروط، إلى حدود 12 دجنبر 2023 كآخر أجل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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” إنجلترا عندها شكسبير و أمريكا عندها هوليوود ” 1 ـ قدم مسرحية “هاملت مرة” أخرى” 2004 عبد الحق الزروالي مواليد 17 فبراير 1952 بفاس، هو مؤلف ومخرج وممثل مسرحي وسينمائي وشاعر مغربي و يعتبر رائدا للمسرح الفردي في المغرب والعالم العربي .. أوباما يحضر مشهداً من مسرحية هاملت على خشبة “مسرح غلوب” في لندن ذكرى مرور أربعمئة عام على وفاة الكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير عرض استغرق عشر دقائق لمشهد من مسرحية هاملت يتساءل فيه البطل: “أكون أو لا أكون” ووصف أوباما في مقابلة أجرتها معه مجلة رولينغستون عام 2008 مسرح شكسبير بأنه من أكثر ثلاثة أعمال أدبية ألهمته في حياته، إلى جانب رواية “سونغ أوف سولومون” أو أغنية سولومون لتوني موريسون و”فور هوم ذا بل تولز” أو لمن تقرع الأجراس” لإرنست هيمنغواي. وفي عام 2011 اقتبس أوباما عبارة من مسرحية “ريتشارد الثاني” لشكسبير وهو يشرب نخبا مع الملكة إليزابيث الثانية حين قال إنه يشرب نخب “هذه البقعة المباركة، هذه الأرض، هذا المجال.. هذا البلد إنجلترا” .. 2 ـ من هوليوود فيلم روبن هود أمير اللصوص 1991 مغامرة، رومانسي،
القرن الثاني عشر، إنجلترا. في غياب الملك ريتشارد، يحكم عمدة نوتنجهام كطاغية على البلاد، بمساعدة ابن عمه جاي من جيسبورن، والساحرة مورتيانا، وأسقف هيريفورد الفاسد. عند عودته إلى إنجلترا برفقة عظيم، يعود روبن إلى قلعة والده. لكن الأخير قُتل على يد رجال الشريف بعد أن رفض الانضمام إليهم. روبن يقسم على الانتقام لوالده. كيفن كوستنر، مورغان فريمان، ماري إليزابيث ماسترانتونيو، آلان ريكمان، كريستيان سلاتر، جيرالدين ماك إيوان، مايكل ماكشين، المخرج: كيفن رينولدز .. الباندية، أول فيلم مغربي يعرض في دور السينما الأوروبية الباندية فيلم مغربي كوميدي صدر سنة 2003 من إخراج و بطولة سعيد الناصري، وعدد من الممثلين من بينهم ماجدولين الإدريسي، عبد القادر مطاع، محمد الخياري، نجاة الوافي، وغيرهم الفيلم عرف نجاحا كبيرا في شباك التذاكر. يتحدث الفيلم عن عائلة غنية جدا في مدينة الدار البيضاء هاجر ابنها الأكبر إلى أميركا بسبب خلاف مع والده، لكنه منذ ذلك الوقت لم يعد و انقطعت أخباره، فقرر كبير الخدم بعد وفاة الوالدة والوالد تحرير أخت المهاجر من حزنها على أخيها، فجلب شخصا من الطبقات الفقيرة في المدينة يشبه تماما الأخ المختفي، فطلب منه لعب دور المختفي مقابل تخليص الفتاة من حزنها والاستيلاء على أموال الشركة الكبيرة التي تملكها العائلة. 3 ـ عمرو الليثى يكشف كيف نجح فيلم “اللص والكلاب” فى الاوسكار كشف الاعلامى عمرو الليثى أسرار خاصة تذاع لاول مرة عن الفيلم العربى الشهير “اللص والكلاب” وكيف كانت القصة والبداية حيث امتلأت الصحف بأخبار قاطع طريق وقاتل سمته الصحف السفاح، وقد حوصر فعلا بواسطة قوات الأمن فى إحدى مغارات جبل المقطم وقتل، إلا أن هذا اللص الذى كان يحمل اسم «محمود سليمان» لم يلبث أن دخل تاريخ الأدب العربى عندما تناول سيرته الكاتب الروائى الكبير نجيب محفوظ برؤية فلسفية اجتماعية فى قصته «اللص والكلاب»، واوضح الليثى ان المخرج الكبير كمال الشيخ ذهب للأستاذ جمال الليثى وطلب منه أن يذهب معه إلى الأستاذ نجيب محفوظ لكى يشتريا حقوق تحويل القصة إلى فيلم سينمائى، وحددا بالفعل موعدا وذهبا إلى مكتبه، وكان وقتها الأستاذ نجيب محفوظ يرأس هيئة تابعة لوزارة الثقافة تسمى هيئة «دعم السينما»، وكان يشاركه فى المكتب الكاتب «على أحمد باكثير»، وعندما فاتحه جمال الليثى فى شراء القصة فوجئ بإصراره على الرفض قائلاً إنه لا يمكن أن يعرض نفسه لأن يقال عنه إنه يستغل نفوذه فى هيئة دعم السينما ليبيع قصصه للسينما، إلا أن جمال الليثى أقنعه وقال له: «أستاذ نجيب إن اسمك ككاتب ومكانتك الأدبية كروائى أكبر كثيرا من الهيئة ومن وزارة الثقافة نفسها، ولن يجرؤ كائن من كان أن يتهمك باستغلال النفوذ»، وبالفعل لم يتركا مكتبه إلا وقد اقتنع ووقع العقد، ولقد صنع «اللص والكلاب» للمجموعة التى تعاونت فى تقديمه مسارا جديدا على الساحة السينمائية المصرية ونجح نجاحاً مدوياً ورشحه المركز الكاثوليكى، الذى يتولى ترشيح الأفلام المصرية للمشاركة فى مسابقة الأوسكار لأحسن فيلم ناطق باللغة الأجنبية، ووفق الفيلم للوصول إلى التصفيات النهائية وأصبح واحداً من خمسة أفلام تنافست على الأوسكار، وأرسلت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية فى أمريكا شهادة بأن الفيلم نافس على الفوز بالأوسكار، وكانت مجلة الكواكب قد دعت إلى حفل تكريم يحضره الفنانون فى دار الهلال لتسليم الشهادة لجمال الليثى، وعندما سألوه عمن يريده ليسلمه الجائزة فاشترط أن يتسلم الشهادة من رمز السينما المصرية فاتن حمامة. 4
ـ حضور و عنفوان فوق الخشبة لحن جبار، كلمات مؤثرة، إنه سحر الابداع ، أكيد إنه عبد الوهاب الدكالي الشاعر والملحن والعازف “فين قارون.. فين هامان.. فين فرعون.. تساؤلات عبدالوهاب الدكالي الشهيرة قمة الإبداع.. لحن جد مركب وسابق لعصره.. هذه رسالة لكل من يظن أنه سيعيش فيها خالدا أبداً .. 5 ـ “أنقذوا غزة” حتى الأرض يا ولدي تقاتل الغرباء، تلفظهم كما يلفظ الجسد مرارة الخلق، تحت ترابه يرقد آلاف الشهذاء ، عظامهم تقاتل مع الأحياء، دماؤهم الطاهرة تغلي تحت أرجل المحتل كبركان ثائر ينتظر اللحظة كي ينفجر، حتى الأرض يا ولدي لها روح، و ذاك الركام الذي تظنه جماداً له روح، نحمل ألف ذكرى لمن عاشوا بين جدرانه تم ماتوا تحتها، لم تتحلل أجسادهم و إنما نبتت مجاهدين هنا و هناك. تراهم يخرجون من تحت الركام. هؤلاء يا ولدي ليسوا أشباحاً و إنما أرواح شهداء قضوا منذ عقود، لكن الأرض أنبتت ثمارهم من جديد. “طبيب بشري” كاتب باحت.