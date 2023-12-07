“فاس تتنفس مسرحا وفرجة” في مهرجان دار الفنون الدولي

2023-12-07 / 17:06
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تستضيف مدينه فاس فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان دار الفن الدولي للمسرح وفنون الفرجة، وذلك أيام 28 و 29 و 30 و 31 دجنبر 2023، تحت شعار “فاس تتنفس مسرحا وفرجة”.

وستتميز هذه الدورة عن سابقتها، بمشاركة العديد من الفرق الوطنية لعرض أعمالها المسرحية والفرجوية المحترفة، فضلا عن تنظيم ورشات يؤطرها نخبة من الخبراء والمختصين لفائدة للشباب، ولقاءات مفتوحة (ماستر كلاس) مع ألمع الفنانين المغاربة، وغيرها.

كما تشهد فعاليات المهرجان، الذي تنظمه جمعية دار الفن، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة، تكريمات لعدد من الوجوه الفنية والمسرحية، تقديرا لعطاءاتها الرفيعة في المجال الفني والمسرحي، والتي أعطت الشيء الكثير وخدمات جليلة للفن المغربي.

وتسعى هذه التظاهرة المسرحية الدولية من خلال برمجتها الخصبة والمتنوعة، تكريس العمل المسرحي لتنشيط المجال الفني والثقافي، والمساهمة في تحقيق مزيد من الإشعاع ومرامي التنمية.

ويتواصل حاليا، تلقي طلبات الفرق المسرحية الراغبة في المشاركة بهذه الدورة، حيث كانت إدارة المهرجان، قد فتحت باب الترشح للمشاركة، مع تحقيق عدد من الشروط، إلى حدود 12 دجنبر 2023 كآخر أجل.

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