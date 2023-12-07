الحكومة تعد بمراجعة الضريبة عن الدخل السنة المقبلة
هبة بريس - الرباط
وعد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالشروع في مراجعة الضريبة عن الدخل ابتداء من السنة المقبلة.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط :”الضريبة عن الدخل انشالله غادي تكون فقانون مالية السنة المقبلة وغادي يبدا عليها النقاش”.
هذا وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد صرح، أن الحكومة أخذت التزاما واضحا على أنه خلال السنة المقبلة بتشاور مع البرلمان وعبر الحوار الاجتماعي ستعيد النظر جملة وتفصيلا في الجدول الحالي للضريبة على الدخل حتى يكون أكثر انصافا لذوي الدخول المحدودة.
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8 تعليقات
على المغاربة حكومة وشعبان وملكا ان تفكروا كثيرا في وطننا واجيالنا وتقدم البلاد لجعل الوطن وطن حقوق اجتماعية ليس فقط مانحتاجه ناكله ونعمه ان العالم ينتظره امتحان الاجيال القادمة فلابد ان نفكر قبل فوات الأوان ونترك كل الابتزازيين ان يدمروا مستقبل الاحفاد والاجيال
تصرفات بعظ المسؤولين و كأنه ليس مغربي، راه حنا كلنا ولاد هاد الوطن الشريف. و من خدع او غش او سرق او تماطل او او، سينال الجزاء الا فى في الدنيا قبل أمام الله
نتمنى ان تكون الزيادة للموظف البسيط الذي يتراوح اجره ما بين 3000 درهم و4000 درهم ..
أين هم المتقاعدين اللذين افنوا زهرة حياتهم في هذه البلاد بدخل ضئيل..
الضريبة على الدخل يجب ان تكون على أصحاب الدخل الكبير ..
ولماذا لا تكون ابتداءا من بداية 2024 يعني هذا إجراء لا يكلف خزينة الدولة في شيء فلماذا اذلال الموظفين عنوة من قبل حكومة اعضاؤها اصلا ليسوا مغاربة حتى يشعروا بمعاناة الشعب
قانون المالية لسنة 2024 الرفع التدريجي لصندوق المقاصة ..
نتمنى ان تكون هناك تعديلات لا تمس القدرة الشرائية للمواطن البسيط..