تصريح مثير من أمرابط بشأن مدربه تين هاغ

تصريح مثير من أمرابط بشأن مدربه تين هاغ

2023-12-07 / 14:31
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خرج الدولي المغربي سفيان أمرابط بتصريح مثير بشأن علاقته مع مدربه الهولندي إيريك تين هاغ في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال أمرابط في تصريح له: “تين هاغ من أفضل المدربين في العالم.. إنه مدرب رائع، ونحن جميعا خلفه”.

وأضاف: “لقد كانت لديّ إصابة في بداية الموسم، وعادة ما تكون بحاجة إلى وقت من أجل التأقلم في فريق جديد، ولم يكن هُناك وقت، ومانشستر يونايتد كان بحاجة لي، لذلك كان علي أن أتدخل على الفور، أنا مقاتل، ولن أقول لا أبدًا عندما يحتاجني المدرب”.

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