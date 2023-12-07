ضمنهم مدير مستشفى تازة.. تأجيل محاكمة المتورطين في سمسرة المعدات الطبية

2023-12-07 / 14:17
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هبة بريس _ فاس

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية الاتجار في المعدات الطبية بالمستشفى الإقليمي لتازة، إلى غاية 19 دجنبر الجاري.

وتعد هذه الجلسة الأولى من نوعها للنظر في هذه القضية، بعد اعتقال ما يقرب من 11 شخصا من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .

وضمن هؤلاء، يوجد مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة، وذلك إلى جانب موظفين في نفس المؤسسة، ومسيرين لثلاث مؤسسات صحية خاصة.

قرار التأجيل، حسب مصدر “هبة بريس” جاء بطلب من دفاع المتهمين في هذه القضية والذين طلبوا مهلة للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

كما أشارت المصادر إلى أن المحكمة قررت استدعاء الشهود، والوكيل القضائي للمملكة والممثل القانوني للمستشفى الإقليمي لتازة.

ويواجه المتابعون في الملف تهما ثقيلة لها علاقة بجرائم الأموال، والارتشاء وتبديد أموال العامة والاختلاس وتزوير في محرر رسمي، والمشاركة.

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‫11 تعليقات

  9. نطالب من القضاء الذي نكن له الاحترام الكبير ان يشدد العقوبة السجنية عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم..

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