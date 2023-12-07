ضمنهم مدير مستشفى تازة.. تأجيل محاكمة المتورطين في سمسرة المعدات الطبية
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية الاتجار في المعدات الطبية بالمستشفى الإقليمي لتازة، إلى غاية 19 دجنبر الجاري.
وتعد هذه الجلسة الأولى من نوعها للنظر في هذه القضية، بعد اعتقال ما يقرب من 11 شخصا من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .
وضمن هؤلاء، يوجد مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة، وذلك إلى جانب موظفين في نفس المؤسسة، ومسيرين لثلاث مؤسسات صحية خاصة.
قرار التأجيل، حسب مصدر “هبة بريس” جاء بطلب من دفاع المتهمين في هذه القضية والذين طلبوا مهلة للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
كما أشارت المصادر إلى أن المحكمة قررت استدعاء الشهود، والوكيل القضائي للمملكة والممثل القانوني للمستشفى الإقليمي لتازة.
ويواجه المتابعون في الملف تهما ثقيلة لها علاقة بجرائم الأموال، والارتشاء وتبديد أموال العامة والاختلاس وتزوير في محرر رسمي، والمشاركة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
يجب محاسبة المتورطين في هاته السرقة..
نتمنى سجنهم جميعا..
Ya rebbi salama
لا حول ولا قوة الا بالله
Llah yahdi ma khla9
Nas taza me3rofin b hadchy
يجي الحد من مثل هؤلاء الفاسدين
تحية تقدير واحترام للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مجهودها الكبير..
نطالب من القضاء الذي نكن له الاحترام الكبير ان يشدد العقوبة السجنية عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم..
القضاء على الفاسدين والمفسدين يتطلب تكثيف الجهود..
يجب محاكمتهم في أقرب وقت ممكن ان كنا في دولة الحق والقانون