تقنيو و مخرج “أحلام بنات” للشركة المنتجة :”لن نصمت عن حقوقنا”

2023-12-07 / 15:11
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نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب الضجة التي خلفها أبطال مسلسل “أحلام بنات” بسبب تصريحاتهم المثيرة للجدل و التي أعلنوا من خلالها عن مشاكلهم المادية مع شركة الإنتاج.

قرر تقنيو العمل أن يخرجوا عن صمتهم وضم صوتهم لأبطال العمل،عبر نشرهم تدوينة موحدة بحسابهم الشخصي بموقع انستقرام جاءت كالتالي:”كيف يعقل أن يعرض مسلسل وأغلبية تقنييه لم يتوصلوا بمستحقاتهم المادية، والشركة المسؤولة ترفض التواصل رغم العديد من المحاولات لحل الأمور بطريقة مهنية، لن نصمت عن حقوقنا”.

وبدوره، علق مخرج العمل زكرياء حمام عبر ذات المنصة قائلا: “دمي حرقتو على هادشي ومايخلصونيش وما يكتبوش سميتي فالجينيريك، هاي هاي كاع هادشي تعدو، شكون نتوما فملك الله”.

وجدير بالذكر أن مسلسل “أحلام بنات” عرف العديد من المشاكل منذ تصوير أولى حلقاته ابتداء بالخلافات التي نشبت بين الممثلين وصولا إلى الأزمة الحالية بين طاقم العمل و الشركة المنتجة.

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