سانتوس يودع الدوري البرازيلي بعد 111 عاما من الصمود

سانتوس يودع الدوري البرازيلي بعد 111 عاما من الصمود

2023-12-07 / 13:47
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هبط فريق سانتوس البرازيلي إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه بعد 111 عام في مفاجأة من العيار الثقيل، بعد خسارته على يد فورتاليزا بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

ويعتبر سانتوس أحد أندية القمة في البرازيل وبين 3 فرق لم يسبق لها الهبوط من قبل، وسبق ولعب له عدد من أساطير الكرة البرازيلية أبرزهم بيليه ونيمار دا سيلفا.

واستقر سانتوس في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 43 نقطة، جمعهم من 38 مباراة، بعدما حقق 11 انتصار فقط، وتلقي 17 هزيمة وتعادل في 10 مباريات.

وعقب نهاية مباراة فورتاليزا لم تتقبل جماهير سانتوس الواقع، حيث اقتحمت أرضية الملعب وطاردت اللاعبين، الذين هرعوا إلى غرف خلع الملابس وسط حماية رجال الأمن.

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