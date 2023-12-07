بايتاس: “إقبال كثيف على منصة الاستفادة من الدعم المباشر”

هبة بريس - الرباط

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وجود عراقيل في المنصة الالكترونية المخصصة للتسجيل من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “لا عراقيل في المنصة.. المنصة تشتغل بشكل طبيعي وعادي وتتلقى الطلبات”.

وسجل بايتاس الاقبال الكثيف للمواطنين على المنصة، لافتا الى أنه سيتم البث في الطلبات وسيتوصل كل من يستحق هذا الدعم برسائل نصية تفيد استفادتهم.

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