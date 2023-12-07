حكيمي يتفوق على صلاح وأوسيمن في سباق الكرة الذهبية الأفريقية

يتفوق الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي على كل من المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والنيجيري فيكتور أوسيمن، مهاجم نابولي الإيطالي في سباق التتويج بالكرة الذهبية الأفريقية.

وقدم أشرف حكيمي مستويات مميزة الموسم الماضي، حيث كانت البداية بالمساهمة في احتلال المركز الرابع مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، ثم توج بعدها مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، إلى جانب التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي.

ولعب حكيمي الموسم الماضي 28 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى، كما سجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى هذا الموسم في الدوري، وتألق الموسم الماضي أيضا في دوري أبطال أوروبا بصناعة هدفين.

وعلى صعيد كأس العالم، لعب أشرف حكيمي 7 مباريات مع أسود الأطلس ساهم خلالها في هدف واحد، وقدم مستويات كبيرة هناك في قطر.

في المقابل، توج النيجيري فيكتور أوسيمن بلقب الدوري الإيطالي مع فريقه نابولي وحقق لقب هداف الدوري برصيد 26 هدفا، لكن منتخب بلاده لم يشارك في كأس العالم، ونفس الأمر بالنسبة للمصري محمد صلاح، الذي غاب منتخب بلاده عن المونديال.

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