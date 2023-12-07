الحكومة: “النقاش مع النقابات التعليمية يسير بشكل جدي ومسؤول”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن النقاش مع النقابات التعليمية يسير بشكل جدي ومسؤول.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة باشرت لقاءاتها مع النقابات التعليمية، لافتا الى عقد اجتماع يوم أمس الأربعاء وآخر اليوم الخميس.

وسجل المسؤول الحكومي، التقدم في مختلف النقاط المطروحة والتي تثير تخوفات وتساؤلات الشغيلة التعليمية، مشيرا الى أن النقاش يسير مسؤول وجدي، ومسترسلا بالقول “سنسرع الخطى للتوصل باتفاق سريع مع النقابات، لتحقيق الاهداف وتطلعات رجال ونساء التعليم، الذين تكن لهم الحكومة كامل التقدير وتعتز بدورهم المحوري في المجتمع.”

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