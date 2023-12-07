جرحى في حادث انقلاب سيارة بالطريق السيار الجديدة + “فيديو”

أميمة نشار - هبة بريس

وقعت ليلة أمس الأربعاء، حادثة سير خطيرة، بالطريق السيار الجديدة.

وحسب مصادر هبة بريس، فقد وقعت الحادثة اثر انقلاب سيارة خفيفة ما أسفر عن جرحى تم نقلهم في حالة حرجة لتلقي الاسعافات اللازمة.

هذا و انتقلت عناصر الأمن الوطني الى مكان الحادث لتأمين حركة السير و الإشراف على نقل المصابين .

و يشار أن مصالح الأمن الوطني فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول ظروف و ملابسات هذه الحادثة الخطيرة.

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