مستعملا سرواله الداخلي.. معتقل بتهم إر.هابية ينت.حر بسجن العرائش

2023-12-07 / 13:06
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هبة بريس

أعلنت إدارة السجن المحلي العرائش 2 أن السجين “م.ص”، المعتقل بهذه المؤسسة، والمحكوم عليه نهائيا بتهمة “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية”، أقدم صباح اليوم الخميس على الانتحار شنقا.

وذكرت إدارة السجن، أن المعني بالأمر، انتحر عبر لف سرواله الداخلي بعنقه وربطه إلى نافذة مرحاض الغرفة.

وأضافت أنه “فور اكتشاف الحادث تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية”.

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