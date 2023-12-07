مغاربة ينتقدون “كاف” بعد إستبعاد بونو من قائمة الكرة الذهبية الأفريقية

مغاربة ينتقدون “كاف” بعد إستبعاد بونو من قائمة الكرة الذهبية الأفريقية

2023-12-07 / 12:33
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وجهت فئة واسعة من الجماهير المغربية انتقادات كبيرة للإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاد ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي من القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية الأفريقية.

وكان “كاف” قد أعلن عن الأسماء الثلاثية في القائمة المختصرة، حيث ضمت كلا من النجم المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمن.

ويرى الكثير من المتابعين أن الحارس ياسين بونو يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية بعدما بصم على موسم مميز، حيث حقق المركز الرابع مع أسود الأطلس في مونديال قطر وتوج مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي.

كما حل ياسين بونو ثالثا في ترتيب أفضل حارس في العالم لهذا العام، بينما جاء في المركز 13 عالميا ضمن ترتيب جائزة الكرة الذهبية لمجلة “فرانس فوتبول”.

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‫11 تعليقات

  7. استبعاد بونو لإرضاء الجزائر بعد استبعاد رياض محرز ، نتيجة الحملة الإعلامية التي قامت بها أبواق العسكر ضد بونو في الوقت الذي كان فيه بونو هو المرشح الأوفر حضا للفوز بالكرة الدهبية

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  8. اللهم هذا منكر لاعب يحتل الصف 13 عالميا ويقصى افريقيا بعد سنة ولا في الأحلام مركز 4 عالميا مع المغرب وكأس الإتحاد الاوروبي

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  9. هذه الجائزة ليست لها علاقة بالكرة الذهبية المشهورة التي تمتحها مجلة فرانس فوتبال …هذه جائزة خاصة بالكاف و لست أدري هل هذا الاختيار جاء بعد التصويت أم لاعتبارات أخرى ….غير هو خاص الصحافة يكون عندها إلمام بالخبر و حيثياته قبل نشره ….

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