سفيرة السنغال: “المغرب بلد رائد و يسعى لجمع شمل العائلة الإفريقية”

هبة بريس ـ الرباط

أكدت سفيرة جمهورية السينغال بالمغرب سينادو ديال، أن المغرب، الذي يعتبر رائدا في المجال الاقتصادي بإفريقيا، طالما كان حاملا لمبادرات تلم شمل العائلة الإفريقية في ظل الرهانات الآنية والتطلعات المستقبلية للقارة.

وأبرزت سفيرة السنغال بالمغرب على هامش القمة الإفريقية للتجارة والاستثمار، أن “المغرب يطلع بدور ريادي وتضامني وداعم” في إفريقيا.

وبعد أن أشادت بوقوف المملكة إلى جانب جمهورية السينغال، أشارت السفيرة إلى أن الرباط ودكار تربط بينهما “علاقات تاريخية يعكسها مستوى التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمار”.

وأثنت الديبلوماسية السينغالية في هذا السياق، على الدعم الذي يوفره المغرب للتنمية في إفريقيا وخاصة في تشجيع إشعاعها على المستوى الدولي”.

وفي ما يتعلق بموضوع منتدى “بناء أبطال اقتصاديين أفارقة”، سلطت سفيرة السنغال الضوء على أهمية الديبلوماسية الاقتصادية في النهوض بالتجارة والاستثمار وفي تعزيز إشعاع القارة الاإفريقية.

وسجلت السفيرة بارتياح أن “هناك بالفعل أبطالا اقتصاديين أفارقة”، مشيدة بهذه المناسبة “بدينامية الفاعلين الاقتصاديين الذين يحققون نتائج مشرفة لقارتنا رغم صعوبة البيئة الاقتصادية”، داعية في هذا الصدد إلى “بذل المزيد من الجهود لمواكبة هؤلاء الفاعلين وضمان قدرتهم على تأدية هذه الأدوار بشكل كامل ومستقل”.

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