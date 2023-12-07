سفيرة السنغال: “المغرب بلد رائد و يسعى لجمع شمل العائلة الإفريقية”
هبة بريس ـ الرباط
أكدت سفيرة جمهورية السينغال بالمغرب سينادو ديال، أن المغرب، الذي يعتبر رائدا في المجال الاقتصادي بإفريقيا، طالما كان حاملا لمبادرات تلم شمل العائلة الإفريقية في ظل الرهانات الآنية والتطلعات المستقبلية للقارة.
وأبرزت سفيرة السنغال بالمغرب على هامش القمة الإفريقية للتجارة والاستثمار، أن “المغرب يطلع بدور ريادي وتضامني وداعم” في إفريقيا.
وبعد أن أشادت بوقوف المملكة إلى جانب جمهورية السينغال، أشارت السفيرة إلى أن الرباط ودكار تربط بينهما “علاقات تاريخية يعكسها مستوى التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمار”.
وأثنت الديبلوماسية السينغالية في هذا السياق، على الدعم الذي يوفره المغرب للتنمية في إفريقيا وخاصة في تشجيع إشعاعها على المستوى الدولي”.
وفي ما يتعلق بموضوع منتدى “بناء أبطال اقتصاديين أفارقة”، سلطت سفيرة السنغال الضوء على أهمية الديبلوماسية الاقتصادية في النهوض بالتجارة والاستثمار وفي تعزيز إشعاع القارة الاإفريقية.
وسجلت السفيرة بارتياح أن “هناك بالفعل أبطالا اقتصاديين أفارقة”، مشيدة بهذه المناسبة “بدينامية الفاعلين الاقتصاديين الذين يحققون نتائج مشرفة لقارتنا رغم صعوبة البيئة الاقتصادية”، داعية في هذا الصدد إلى “بذل المزيد من الجهود لمواكبة هؤلاء الفاعلين وضمان قدرتهم على تأدية هذه الأدوار بشكل كامل ومستقل”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
المغرب يطلع بدور ريادي وتضامني وداعم
الدعم الذي يوفره المغرب للتنمية في إفريقيا كبير جدا
Machaellah
السنغال الدولة الشقيقة
تبارك الله عليهم
هدا ماهو معروف علا المغاربة الجود والكرم وسيلة الرحم نحمد الله ونشكره على هده الصفة النبيلة التي اورتناها من اجدادنا وقائدنا الاعلا ملكنا الحبيب نصره الله وأيده وحفضه الله بما حفض به الدكر الحكيم
شهادة نعتز بها من طرف سفيرة السنغال 🇸🇳 لي وطننا الحبيب ملكا وشعبا نسأل الله السلامة والعافية وطول العمر والصحة لي ملكنا الحبيب نصره الله على من يراه بعين الحاقد
ابعد عنا وعن وطننا الحبيب وملكنا المحبوب كل ما ياديه وأهل المغرب 🇲🇦 كلهم طيبين الحمدلله ونحب من يسلنا نسله