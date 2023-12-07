“كتائب القسام” تعلن استهداف مواقع إسرائيلية جنوب مدينة غزة

2023-12-07 / 12:13
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلنت  “كتائب القسام” استهداف مقاتليها غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأفادت وكالات أنباء دولية في وقت سابق بوقوع عدد من القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو طه في منطقة المشروع مقابل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم عددا من المنازل في مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ومدين رفح جنوبا، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 9 قتلى وعشرات الجرحى.

وأشارت ذات الوكالات إلى أنه تم انتشال طفلين من تحت أنقاض منزل عائلة الهوبي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة ما يرفع العدد الكلي للضحايا إلى 20 قتيلا.

وذكرت ذات الوكالات أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووسط مخيم جباليا شمال القطاع.

ومن جانبها، أفادت كتائب القسام باستهداف مقاتليها دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا بقذائف “التاندوم” و”آر بي جي”.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أنشأت وحدة طبية ميدانية لاستقبال الجرحى رغم كل الصعوبات في شمال قطاع غزة.

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‫10 تعليقات

  2. انهم احياء عند ربهم يورزقون ولهم جنات النعيم بجوار الحبيب الموصطفى نينا محمد صلى الله عليه وسلم

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  4. نسأل من هو في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلا عباده رحيم أن يكرم أهل غزة الجنة لي شهدائها والنصر لي مجاهديها والصبر لي دويها

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  5. النصر لكم انشاالله وان الله يمهل ولا يهمل ونسأل الله ان يبارك لكم في صحتكم وان يرزقكم الصبر والسلوان والصمود الصمود

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