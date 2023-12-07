الموت يفجع سحر الصديقي في والدها

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية سحر الصديقي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن وفاة والدها بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان.

ونشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر ذات المنصة تنعي من خلالها والدها الراحل قائلة :” أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله”.

ويشار إلى أن الصديقي أعلنت في أكثر من مناسبة عن معاناة والدها مع المرض، كما نشرت مؤخرا تدوينة جاءت كالتالي:”أبي يصارع دائما مرضه الخبيث ..دعواتكم”.

وجدير بالذكر، أن فور إعلانها خبر الوفاة، تهاطلت عليها تعاليق المواساة و التعازي من طرف اصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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