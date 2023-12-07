رسميا.. حكيمي ينافس صلاح وأوسيمن على الكرة الذهبية الأفريقية

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، صباح اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لأفضل لاعب أفريقي سنة 2023.

وضمن القائمة النهائية كلا من المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول والنيجيري فيكتور اوسيمن، مهاجم نابولي.

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