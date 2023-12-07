رسميا.. حكيمي ينافس صلاح وأوسيمن على الكرة الذهبية الأفريقية
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، صباح اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لأفضل لاعب أفريقي سنة 2023.
وضمن القائمة النهائية كلا من المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول والنيجيري فيكتور اوسيمن، مهاجم نابولي.
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7 تعليقات
Salah khas ykon f blasto bouno
Tbarkllah 3la weld bladna
حكيمي هو لي يستحقها
اشرف من الأفضل في العالم حاليا
Machaellah
Machaellah
أشرف حكيمي لاعب غني عن التعريف دوليا وافريقيا ووطنيا نتمنا له التوفيق والسداد والنجاح الدائم والفوز بهده الكرة الدهبية انشاالله