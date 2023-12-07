مهرجان فيلم الطالب بالدار البيضاء يكرم الراحل عزيز فاضلي

نجلاء مزيان: هبة بريس

تستضيف مدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي لفيلم الطالب الذي تنظمه جمعية “فنون ومهن”تحت شعار “الحرية” في الفترة الممتدة من 12 إلى 15 دجنبر 2023، تكريما لروح الفنان المبدع عزيز الفاضلي، وذلك بكل من مسرح محمد السادس و المدرسة العليا للفنون الجميلة و معهد إ.ش.ب للفن و الإعلام.

وارتأت هذه الدورة في حفل الافتتاح الذي سيعرف عرض فيلم “ابن البلد” لأحمد سعيد شعبان المتوج في الدورة السابقة( صنف الشريط الروائي،جامعة 6 أكتوبر،مصر) الاحتفاء بمسار الفنان عزيز الفاضلي، تقديرا لعطاءاته الفنية الكبيرة، كأحد أبرز المبدعين المغاربة الذي ارتبط اسمه بذاكرة التلفزيون والسينما والمسرح المغربي من خلال أعمال فنية كثيرة ستبقى خالدة في أذهان كل المغاربة، أشهرها شخصية “بئيس الديس” التي أبدع الراحل في نحت معالمها الفرجوية، فضلا عن تألقه اللافت في سلسلة “لابريكاد”، و”شيب وشياب”، وفيلم “البركة في راسك” الذي أخرجه نجله عادل الفاضلي سنة 2019 .

كما سيشمل التكريم رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية ميرفت مديني وهي مخرجة أفلام وثائقية وروائية ومتدخلة بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بتونس، ثم الناقد والأكاديمي محمد كلاوي ، وأيضا الممثلة المغربية فاطمة الزهراء الجوهري، والمخرج عبد القادر كريم، والأستاذ الباحث والناقد محمد بلغوات في حفل الاختتام .

تتميز هذه الدورة بتنظيم مسابقات للأفلام الروائية و الوثائقية وأفلام الموبايل وأفلام التحريك، ناهيك عن لقاء خاص يسيره الكاتب و الناقد السينمائي و المدير الفني للمهرجان حسن نرايس مع مريم بلحسين، وهي مخرجة ومنتجة مغربية حاصلة على الدكتوراه في السينما من جامعة السربون الجديدة حول موضوع “الإنتاج السينمائي بالمغرب” بمعهد إ.ش.ب للفن و الإعلام.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام الروائية التي تترأسها المخرجة والمؤلفة التونسية ميرفت مديني من الكاتب والصحفي السيناريست عزيز الساطوري، والممثلة سناء بحاج من المغرب، فيما تتشكل لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية التي يترأسها المخرج المغربي عبد القادر كريم من الفنان الفوتوغرافي الفرنسي جان مارك ديلتومب، والمخرجة المغربية وداد تافكي .أما لجنة تحكيم أفلام التحريك برئاسة المخرجة صوفيا خياري من فرنسا، وتضم المخرجين المغربيين نبيل مروش وعلي الركيك.

كما يضم برنامج الدورة تقديم كتابين مهمين هما على التوالي “السينما المغربية من التراكم إلى الحساسية الجمالية” للدكتور محمد اشويكة، و “السينما العربية” لعبد الكريم واكريم من تسيير الفنان التشكيلي و الناقد شفيق الزكاري بالمدرسة العليا للفنون الجميلة .

وتشهد الدورة ،أيضا، تنظيم ورشة حول التصوير الفوتوغرافي بين الواقع والخيال يؤطرها الفنان الفوتوغرافي الفرنسي جون مارك ديلتومب، إضافة إلى مائدة مستديرة تكريما لمسار الراحلين نور الدين الصايل وعمر سليم يسيرها الناقد السينمائي حسن نرايس مع تدشين رسمي لبلاطو نور الدين الصايل واستوديو عمر سليم بالمعهد المذكور.

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