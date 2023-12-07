بونو والركراكي في القائمة النهائية لجوائز الأفضل في القارة الأفريقية

بونو والركراكي في القائمة النهائية لجوائز الأفضل في القارة الأفريقية

2023-12-07 / 10:23
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كشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، صباح اليوم الخميس، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في القارة الأفريقية خلال العام الحالي.

وتواجد الناخب الوطني وليد الركراكي ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب، حيث ينافس كل من الجزائري عبد الحق بنشيخة والسينغالي أليو سيسي.

أما على مستوى جائزة افضل حارس مرمى، فقد عرفت قائمتها النهائية تواجد ياسين بونو وأندريه أونانا ومحمد الشناوي.

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‫5 تعليقات

  1. السيد وليد الركراكي مدرب له كفائته في التدريبات وله اخلاق عالية دو مستوا عالي نتمنا له التوفيق والنجاح الدائم في مسيرته الكروية

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  2. كيلاهما يستحقان اعلا الجوائز العالمية لا الايفريقية فقط وننتضر منهم المزيد من التقدم والنجاح الدائم

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