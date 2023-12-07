والي الدار البيضاء يقرر ترحيل 150 أسرة من منازل آيلة للسقوط
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات مجهوداته لإعادة الاعتبار للعاصمة الاقتصادية و ساكنتها من خلال عدد من القرارات كان آخرها تلك المتعلقة بإعادة إيواء ساكنة دور آيلة للسقوط.
و في هذا الصدد، قررت سلطات الدار البيضاء تخصيص 150 شقة مؤقتة لقاطني درب مولاي الشريف بالحي المحمدي، كانوا يقطنون في منازل آيلة للسقوط.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات، قد سبق و أكد أن هناك حوالي 450 بناية مهددة بالانهيار إلى حد الآن بالمنطقة، الأمر ااذي دفع السلطات للتحرك و اتخاد المتعين حيث شملت المرحلة الأولى 150 أسرة كانت في منازل تصنف بأنها الأقرب للانهيار، في انتظار توسيع العملية في قادم الأيام.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
هدا رجل يستحق كل التقدير والاحترام لانه يعمل بجد ويقوم بدوره احسن قيام ولكن لمادا لا يقوم المسؤولين الآخرين بنفس العمل المهم شكرا للسيد معيدين الرجل المناسب في المكان المناسب اعانك الله وحفضك
نسأل الله السلامة والعافية للجميع وان يكون الله في عون كل من يريد التقدم والازدهار والنجاح لهدا الوطن ونتقدم بالشكر الى السيد المحترم والي مدينة الدارالبيضاء
هناك الكتير من ازقة ومنازل قديمة في مدن عتيقة ايلة للسقوط نتمنى من المسؤولين عليها في انقادها وانقاد من فيها
علا المواطنين ان يكونون في عون هدا الوطن وان ندع يدنا في ايدي بعدنا البعض حتى نبني مستقبلا الغد ان لم نجد فتكون مساعداتنا لي بلدنا الحبيب بالصبر في مابيننا وهدا ماهو معروف علا مغاربتنا الكرماء
يا ليت لنا مثل هذا الرجل في جميع القطاعات!
نسأل الله أن يحفظه من كل شر .