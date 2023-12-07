والي الدار البيضاء يقرر ترحيل 150 أسرة من منازل آيلة للسقوط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات مجهوداته لإعادة الاعتبار للعاصمة الاقتصادية و ساكنتها من خلال عدد من القرارات كان آخرها تلك المتعلقة بإعادة إيواء ساكنة دور آيلة للسقوط.

و في هذا الصدد، قررت سلطات الدار البيضاء تخصيص 150 شقة مؤقتة لقاطني درب مولاي الشريف بالحي المحمدي، كانوا يقطنون في منازل آيلة للسقوط.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات، قد سبق و أكد أن هناك حوالي 450 بناية مهددة بالانهيار إلى حد الآن بالمنطقة، الأمر ااذي دفع السلطات للتحرك و اتخاد المتعين حيث شملت المرحلة الأولى 150 أسرة كانت في منازل تصنف بأنها الأقرب للانهيار، في انتظار توسيع العملية في قادم الأيام.

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