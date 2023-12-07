مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قانون لتوفير مساعدات لإسرائيل

هبة بريس ـ وكالات

عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.

ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضي قدما بإقرار هذه الحزمة، بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية.

وتمثل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن، الذي كان قد حذر الكونغرس قبل ساعات من ذلك من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

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