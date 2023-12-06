بمشاركة مميزة لأمرابط.. المان يونايتد يفوز على تشيلسي

حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل واحد في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانشستر يونايتد هدف التقدم عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 19، ثم عاد تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 69 عاد سكوت مكتوميناي وسجل هدف ثاني للشياطين الحمر.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وبصم الدولي المغربي سفيان امرابط على مستوى جيد, حصل على إثره على تنقيط 7 حسب صوفا سكور, بعدما لعب كأساسي طيلة اطوار المقابلة, وقدم 45 تمريرة صحيحة من أصل 49 بنسبة نجاح 92 في المئة, كما أنه قدم تمريرة مفتاحية جاء من ورائها هدف للشياطين الحمر.

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