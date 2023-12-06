الزلزولي ينقد ريال بيتيس من إقصاء مبكر في كأس الملك

الزلزولي ينقد ريال بيتيس من إقصاء مبكر في كأس الملك

2023-12-06 / 23:03
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أنقذ الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه ريال بيتيس من الإقصاء بشكل مبكر في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وكان زملاء الزلزولي قريبين من الإقصاء أمام فريق فيانوفنسي، بعد التأخر في النتيجة بهدف دون رد، إلى غاية اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل أن ينجح الزلزولي في تدوين هدف التعادل في الدقيقة 89.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة نجح المهاجم بورخا إغليسياس في توقيع هدف الفوز 2-1، والتأهل إلى الدور الثالث.

ويتوفر الدولي المغربي على 5 أهداف رفقة ريال بيتيس هذا الموسم (3 في كأس الملك، هدف في الليغا وهدف في الدوري الأوروبي)، علما أنه لا يلعب بشكل رسمي خاصة في مباريات الدوري المحلي.

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