إنزكان : الحقيقة الخفية بين مواجهة مرتفقي المستشفى والاطباء

هبة بريس : انزكان

شهد مستشفى إنزكان في السنوات الأخيرة ، تنامي المواجهة بين المرافقين والأطقم الطبية والتمريضية ، والتي عادة ما تنتهي بإعتداءات على موظفي المستشفى ، والحبس للمعتدين وتنتهي الحلقة في انتظار مسلسل آخر ، دون الخوض في أسباب تلك المواجهات ، وسؤال من يحمي حقوق المرافق وكذلك حماية الأطباء من تلك الاعتداءات .

الأحد الماضي ، تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة ، يظهر فيه شخص يحدث فوضى ويعنف مرتفقا وإطارا طبيا بداخل مستشفى عمومي بمدينة إنزكان.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان بتاريخ فاتح دجنبر الجاري، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الأمن الوطني عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وكذا والده الذي يشتبه في تورطه في سب وشتم موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.

كل مرة تنتهي حلقة العنف بمعاقبة المرافق وإيداعه السجن، بتهمة تعنيف موظف عمومي، ويستمر الأطباء والممرضين في الاشتغال في اوضاع صعبة، والتي تعد سبب رئيسي في تلك المواجهات، وفي الأخير تخرج الوزارة ومديريتها الجهوية والإقليمية بشجب ما يقع وأنها أطقمها ضحايا، في حين ان المرتفق يبقى حقه في الاستشفاء وكرامته في مهب الريح، ففي الأخير لا الطبيب يريد ان تهان كرامته ولا المرتفق، لكن الإشكال في الضغط النفسي على الأطقم نقص ( المعدات . الموارد البشرية. الاكتضاض …) من جانبه المرتفق لا يجد أي خدمات لا تواصل مما يتسبب في الاصطدام اليومي بين الأطراف، وقد سبق لجريدة ” هبة بريس” ان نقلت معاناة الأطقم الطبية والتمريضية نقص كبير في الموارد البشرية والمعدات، فعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها ومديريتها الجهوية، فلا يعقل ان يدخل مريض للاستشفاء حتى يجد نفسه بالسجن .

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