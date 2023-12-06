رمزي: “انتصار اليوم فرصة لاسترجاع الثقة والتقاط الأنفاس”

رمزي: “انتصار اليوم فرصة لاسترجاع الثقة والتقاط الأنفاس”

2023-12-06 / 22:07
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قال عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي، أن المواجهة أمام مولودية وجدة حملت في طياتها مجموعة من السيناريوهات منذ انطلاقتها، وكانت محطة لاسترجاع لاعبيه لثقتهم.

وأضاف عادل رمزي خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة: “جميع السيناريوهات التي تمر في مدة موسم، مرت في مواجهة واحدة، إضافة إلى بطاقتين حمراوين”.

وأضاف: “سيطرنا على مجريات المباراة منذ انطلاقتها قبل وبعد الطرد، حيث كانت هناك رغبة لدى اللاعبين التي غابت في المباريات الماضية”.

وأكمل: “هذا الانتصار سيعطينا فرصة لاسترجاع الثقة والتقاط الأنفاس. أهدي هذا الفوز إلى الجماهير التي تعتبر مصدر قوتنا. ما زال ينتظرنا مسار طويل من أجل العودة إلى السكة الصحيحة”.

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