بسبب “عولمة الانتفاضة”.. اعتقال تسعة أشخاص في لندن

هبة بريس _ وكالات

ألقت السلطات البريطانية، القبض على تسعة أشخاص بعد وضع لافتة عليها شعار مؤيد للفلسطينيين على مبنى في وسط لندن، بحسب ما أفادت صحيفة “الغارديان”، الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن اللافتة، التي كتب عليها “عولمة الانتفاضة”، تم تعليقها على مبنى في “بارك سكوير”، الثلاثاء.

وذكرت شرطة العاصمة أن الاعتقالات تمت بموجب المادة 18 من قانون النظام العام، التي تحظر عرض “أي مواد مكتوبة تنطوي على تهديد أو إساءة أو إهانة” إذا كان القصد أو النتيجة المحتملة هي إثارة الكراهية العنصرية.

وكان متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء قد قال في 30 أكتوبر الماضي، عندما سئل عن بعض الشعارات التي يتم إطلاقها في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إن “الدعوة إلى الانتفاضة من الواضح … غير مقبولة”.

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