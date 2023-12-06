“البحرية الملكية” تقدم المساعدة لـ 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس _ الرباط

اعترضت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأربعاء، خلال مهمة للمساعدة في البحر، شمال – شرق طرفاية، على بعد 32 كلم من الساحل، قاربا يقل على متنه 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، منهم 54 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، واثنان من بنغلاديش.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء طرفاية وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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