استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل لقناة الجزيرة بغزة
هبة بريس _ وكالات
استشهد، الأربعاء، 22 فردا من عائلة الصحافي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
ودانت شبكة قناة الجزيرة القصف الذي أدى لاستشهاد عدد من أفراد عائلة الشرافي، من بينهم والده ووالدته، داعية “إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين والمدنيين الأبرياء في القطاع”.
وظهر الشرافي في بث مباشر على الجزيرة بعد الفاجعة التي ألمت به، مؤكدا “مصرون على استكمال التغطية لنكون بجانب الإنسان المعدم هنا في غزة”.
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12 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله
نطلب الهدايه و السلام من الله عز وجل
Ya rebbi salama
اللهم احفظ اخواننا المسلمين
اللهم ارحمهم واغفر لهم
Llah yahdi ma khla9
الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ان الله يمهل ولا يهمل ياموجرمين بنو صهيون سياتي يومكم انشاالله وبالتاكيد نسأل الله أن يلهم الصبر والسلوان لي اخواننا في غزة والنصر من الله
يامن قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فاللهم اننا ندعوك بالنصر لي اهلنا واخواننا في غزة علا هؤلاء الموجرمين حطب جهنم انك سميع مجيب الدعوات
دعواتنا لهم بالصبر والسلوان وان ينصرهم علا أعداء الدين دين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
انشاالله في الفيردوس الاعلا أحياء عند ربهم يورزقون ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون وانشاالله نصرهم قريب
والله انشقة القلوب ودمرة العقول ولا حول لنا ولاقوة لنا إلا بالله العلي العظيم الله يعلم بما نعيشه من الم عليهم وحصرة عليهم في ماهم فيه من دمار شامل بدون رحمة ولاشفقة لعن الله بنو صهيون الكفرة بالله واران ألله قوته فيهم