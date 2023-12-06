استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل لقناة الجزيرة بغزة

2023-12-06 / 20:31
12
هبة بريس _ وكالات

استشهد، الأربعاء، 22 فردا من عائلة الصحافي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ودانت شبكة قناة الجزيرة القصف الذي أدى لاستشهاد عدد من أفراد عائلة الشرافي، من بينهم والده ووالدته، داعية “إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين والمدنيين الأبرياء في القطاع”.

وظهر الشرافي في بث مباشر على الجزيرة بعد الفاجعة التي ألمت به، مؤكدا “مصرون على استكمال التغطية لنكون بجانب الإنسان المعدم هنا في غزة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب “عولمة الانتفاضة”.. اعتقال تسعة أشخاص في لندن

بسبب “عولمة الانتفاضة”.. اعتقال تسعة أشخاص في لندن

2023-12-06 / 22:03
Photo of “غوتيريش” يحذّر من “انهيار كامل وشيك للنظام العام” في قطاع غزة

“غوتيريش” يحذّر من “انهيار كامل وشيك للنظام العام” في…

2023-12-06 / 19:18
Photo of “غوغل” تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي “جيميناي”

“غوغل” تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي “جيميناي”

2023-12-06 / 18:33
Photo of مجلس الحكماء : هجوم إسرائيل على غزة “لا إنساني

مجلس الحكماء : هجوم إسرائيل على غزة “لا إنساني

2023-12-06 / 18:22
Photo of رسميا.. اعتماد تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي

رسميا.. اعتماد تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي

2023-12-06 / 15:39
Photo of أردوغان: ثمن أي عملية إسرائيلية على أراضينا سيكون باهظا

أردوغان: ثمن أي عملية إسرائيلية على أراضينا سيكون باهظا

2023-12-06 / 12:40
Photo of الجيش الإسرائيلي يهاجم 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الجيش الإسرائيلي يهاجم 250 هدفا في قطاع غزة خلال…

2023-12-06 / 09:52
Photo of انفجار منزل في ولاية فيرجينيا خلال محاولة الشرطة تفتيشه

انفجار منزل في ولاية فيرجينيا خلال محاولة الشرطة تفتيشه

2023-12-05 / 21:57
Photo of اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر بشأن الهجرة

اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر…

2023-12-05 / 20:26
Photo of تفكيك منظمة إجرامية جزائرية بإسبانيا

تفكيك منظمة إجرامية جزائرية بإسبانيا

2023-12-05 / 19:41

‫12 تعليقات

  8. ان الله يمهل ولا يهمل ياموجرمين بنو صهيون سياتي يومكم انشاالله وبالتاكيد نسأل الله أن يلهم الصبر والسلوان لي اخواننا في غزة والنصر من الله

    رد

  9. يامن قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فاللهم اننا ندعوك بالنصر لي اهلنا واخواننا في غزة علا هؤلاء الموجرمين حطب جهنم انك سميع مجيب الدعوات

    رد

  10. دعواتنا لهم بالصبر والسلوان وان ينصرهم علا أعداء الدين دين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم

    رد

  11. انشاالله في الفيردوس الاعلا أحياء عند ربهم يورزقون ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون وانشاالله نصرهم قريب

    رد

  12. والله انشقة القلوب ودمرة العقول ولا حول لنا ولاقوة لنا إلا بالله العلي العظيم الله يعلم بما نعيشه من الم عليهم وحصرة عليهم في ماهم فيه من دمار شامل بدون رحمة ولاشفقة لعن الله بنو صهيون الكفرة بالله واران ألله قوته فيهم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق