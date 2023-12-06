الوداد الرياضي

الوداد يعود لسكة الانتصارات على حساب المولودية الجريح

2023-12-06 / 20:08
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حقق فريق الوداد الرياضي فوزا مهما على حساب ضيفه مولودية وجدة بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم لحساب مؤجل الجولة 7 من البطولة الاحترافية انوي.

وكان فريق المولودية الوجدية سباقا لتسجيل عن طريق يوسف أنور، قبل أن يعدل الوداد النتيجة في الدقيقة 68 بأقدام يحيى عطية الله، وعاد لتعزيز النتيجة بهدف ثان عن طريق هشام بوسفيان ، وختم بولي سامبو أهداف الوداد بتسجيل الهدف الثالث بعد انفراده بحارس المولودية، ليتمكن أبناء المدرب رمزي من تحقيق أول انتصار بعد أربع هزائم متتالية، في مختلف المسابقات.

ورفع الوداد الرياضي رصيده لنقطة 16 في الصف الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد المولودية في النقطة 07 في الصف ما قبل الأخير.

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