المغني البريطاني روجر ووترز: الغرب يصور الإسرائيليين على أنهم ضحايا

2023-12-06 / 19:42
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هبة بريس _ القسم الفني

استنكر المغني البريطاني روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك العالمية “بينك فلويد”، تصوير الدول الغربية للإسرائيليين على أنهم ضحايا، رغم أن سكان قطاع غزة يتعرضون للقصف بطائرات “إف 16”.

وفي حديثه لقناة TRT World التركية الأربعاء، أوضح ووترز أن المقاتلات الإسرائيلية تواصل قصفها المدنيين في غزة منذ أسابيع، بشكل لا يمكن للمرء أن يتخيله.

وأضاف أن “تصفيق أقوى إمبراطورية في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) لها (إسرائيل) أمر مثير للاشمئزاز للغاية”.

وتساءل ووترز مستغربا: “كيف يمكن للدول الغربية الاستمرار في تصوير الإسرائيليين على أنهم ضحايا؟!”.

وأوضح أنه خلال جولته الأوروبية نظم مدير أعماله برنامجا لإقامة حفل في “بارك اليركون” بمدينة تل أبيب، لكنه عقب تلقيه رسائل كثيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تذكره بأن المنطقة “بنيت على قبور الفلسطينيين” قرر إلغاءها وإقامتها في منطقة أخرى بين مدينتي تل أبيب والقدس.

وذكر المغني البريطاني أنه خلال الحفل ألقى كلمة دعا فيها الشباب الإسرائيليين من الجيل الجديد لصنع السلام مع جيرانهم.
وأكد أنه يدرك كيف تتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، وأن ما يفعله الإسرائيليون في غزة حاليا “أمر لا يمكن وصفه”.

وشدد على أن الأخبار الواردة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية هي “دعاية” لمن هم في السلطة السياسية في إسرائيل.
جدير بالذكر أن ووترز ولد في كامبريدج عام 1943، وظهر ولعه بالموسيقى منذ طفولته، وكان مهتما آنذاك بالرياضة وخاصة السباحة.

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‫6 تعليقات

  6. علينا ان نوقض ضميرنا الخمول المستسلم المطبع مع دولة خرقت كل المواثيق و داست كل الاعراف و تجاوزت كل الأخلاق!!
    على إعلامنا ان يكون اجرا على التحرر من القيود و الخوف من بوعو قطع الإعلانات!!
    ان الليل مهما طال لا بد له ان ينجلي!!
    ان دم الشهداء لن يذهب هباء فهو بداية نهاية!!
    ان دوام الحال من المحال حتى ان اسرائليين أنفسهم ينادون بوقف ما يقع لان لديهم ما يفيد عقائديا بان ما يقع طلائع لما سيقع!!

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