توقيع اتفاقية للتعاون مع “مجموعة تحلية” لتطوير مشروعين في المغرب

هبة بريس

وقع الملك محمد السادس العاهل المغربي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات “إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة” يوم 4 ديسمبر 2023 بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها ملك المغرب إلى الإمارات.

و في هذا النسق، وقعت “شركة ماتيتو” Metito ، المستثمر العالمي ومطور حلول إدارة المياه المستدامة والأصول المقاومة لتغير المناخ، اتفاقًا مع “مجموعة تحلية” Tahlia Group، الشركة البارزة في مجال البنية التحتية ومقرها دولة الإمارات والمتخصصة في إنتاج الطاقة ومحطات إنتاج المياه المحلاة في أفريقيا. هذا وقد تم الإتفاق علي ان تقةم الشركتيين بتطوير مشروع ري متعدد المستخدمين باستخدام تقنيات تحلية المياه في المغرب بإستخدام الطاقة المتجددة.

بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها ملك المغرب إلى الإمارات.

و في هذا النسق، وقعت “شركة ماتيتو”، المستثمر العالمي ومطور حلول إدارة المياه المستدامة والأصول المقاومة لتغير المناخ، اتفاقًا مع “مجموعة تحلية”، الشركة البارزة في مجال البنية التحتية ومقرها دولة الإمارات والمتخصصة في إنتاج الطاقة ومحطات إنتاج المياه المحلاة في أفريقيا.

هذا وقد تم الإتفاق علي ان تقةم الشركتيين بتطوير مشروع ري متعدد المستخدمين باستخدام تقنيات تحلية المياه في المغرب بإستخدام الطاقة المتجددة.

تم التوقيع الرسمي للإتفاق في مكاتب “شركة ماتيتو” في دبي، وتم استضافة الحدث من قبل رامي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة ماتيتو للمرافق Metito Utilities، وزهير بن سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تحلية.

تعليقا علي هذا الإتفاق الاستراتيجي، أعرب رامي غندور عن إعجابه قائلًا: ” المبادئ الأساسية لشركة ماتيتو هي التأثير، والاستدامة، والابتكار. و بناء علي هذا يسعدنا أن نتحالف مع مجموعة تحلية لمواجهة القضايا الملحة المتعلقة بندرة المياه وأمان الغذاء والتنمية المستدامة في المغرب.

ومن خلال الإستعانة بخبرة ماتيتو في الهندسة ذات القيمة العالية، جنبًا إلى جنب مع سجلنا الحافل في تطوير محطات تحلية المياه على نطاق واسع، وخبرة مجموعة تحلية في تطوير البنية التحتية، نحن مستعدون لتحقيق تأثير مستدام وهادف من خلال المشاريع التي نعمل على تطويرها بشكل مشترك.” قادت ماتيتو القوائم العالمية كمزود لأكبر محطات تحلية، من حيث الطاقة الإستيعابية، لمدة عامين متتاليين 2021-22 و 2022-23 كما أعلن تقرير الذكاء العالمي للمياه GWI.

زهير بن سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تحلية، شدد على أهمية كل من المشاريع، قائلا: “متسقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ستمثل ماتيتو ومجموعة تحلية معلمًا جديدًا في صناعة المياه من خلال تطوير محطات تحلية مدعومة بالطاقة البديلة على نطاق واسع، لأغراض الري في المغرب. كلا الشركتين تمتلكان جميع الصفات الأساسية ورؤية مشتركة تضع هذا التعاون في موقع يعد لتحقيق تأثير حقيقي على المجتمعات والأفراد الذين نستهدف الوصول اليهم من خلال مشاريعنا. نحن واثقون من أن مشاريعنا ستؤدي إلى آثار إيجابية عديدة وبعيدة المدى”.

وتعد المغرب سوقا رئيسيا لماتيتو مما تمتلك الدولة من إمكانات هائلة كمركز للاستثمار، نظرا لأصول البلاد المتنوعة ومناخ الأعمال الملائم. وستقوم ماتيتو بدراسة كيفية تأمين رأس المال والخبرة لتحقيق المشاريع المخطط لها، بما في ذلك امكانية التعامل منصة AWID.

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