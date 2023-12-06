مدرب أوكلاند: “حمد الله لاعب مميز للغاية ويضيف الحيوية لفريقه”

أشاد مدرب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ألبيرت رييرا، بإمكانات، الدولي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد السعودي، قُبيلَ مواجهة فريقهِ للأخير في كأس العالم للأندية.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلها موقع “غول”: “لا أستطيع نطق اسمه بالشكل الصحيح، لكنه لاعب مميز للغاية، ويضيف الحيوية لفريقه”.

وأشار رييرا، إلى أن الاتحاد، فريق يجمع بين اللاعبين الشباب والخبرة، بالإضافة إلى النجوم العالميين.

ومن المنتظرِ، أن يلاقيَ الاتحاد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في الـ12 دجنبر الجاري، برسم الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستُعقد أطوارها بالمملكة العربية السعودية.

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