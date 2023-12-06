مدرب أوكلاند: “حمد الله لاعب مميز للغاية ويضيف الحيوية لفريقه”

مدرب أوكلاند: “حمد الله لاعب مميز للغاية ويضيف الحيوية لفريقه”

2023-12-06 / 17:59
0

أشاد مدرب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ألبيرت رييرا، بإمكانات، الدولي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد السعودي، قُبيلَ مواجهة فريقهِ للأخير في كأس العالم للأندية.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلها موقع “غول”: “لا أستطيع نطق اسمه بالشكل الصحيح، لكنه لاعب مميز للغاية، ويضيف الحيوية لفريقه”.

وأشار رييرا، إلى أن الاتحاد، فريق يجمع بين اللاعبين الشباب والخبرة، بالإضافة إلى النجوم العالميين.

ومن المنتظرِ، أن يلاقيَ الاتحاد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في الـ12 دجنبر الجاري، برسم الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستُعقد أطوارها بالمملكة العربية السعودية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الوداد يعود لسكة الانتصارات على حساب المولودية الجريح

الوداد يعود لسكة الانتصارات على حساب المولودية الجريح

2023-12-06 / 20:08
Photo of قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة مولودية وجدة

قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة مولودية وجدة

2023-12-06 / 15:35
Photo of الجامعة تسلم الملعب البلدي للصخيرات

الجامعة تسلم الملعب البلدي للصخيرات

2023-12-06 / 14:25
Photo of الجامعة تفتح طلبات العروض لإستكمال تجديد الملعب البلدي للقنيطرة

الجامعة تفتح طلبات العروض لإستكمال تجديد الملعب البلدي للقنيطرة

2023-12-06 / 14:22
Photo of يونس عبد الحميد يتفوق على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية في تصنيف مميز

يونس عبد الحميد يتفوق على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية…

2023-12-06 / 13:17
Photo of مورينيو مهدد بالتوقيف في الدوري الإيطالي

مورينيو مهدد بالتوقيف في الدوري الإيطالي

2023-12-06 / 13:07
Photo of هذه حقيقة قرب إنتقال ياسين بونو إلى برشلونة

هذه حقيقة قرب إنتقال ياسين بونو إلى برشلونة

2023-12-06 / 12:02
Photo of سفيان رحيمي: “روح المجموعة وراء تألقي مع العين الإماراتي”

سفيان رحيمي: “روح المجموعة وراء تألقي مع العين الإماراتي”

2023-12-06 / 10:53
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأربعاء

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأربعاء

2023-12-06 / 09:15
Photo of الفيفا يستعرض أسباب تطور الكرة المغربية

الفيفا يستعرض أسباب تطور الكرة المغربية

2023-12-05 / 21:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق