إدراج تقنيات الري التقليدي في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

2023-12-06 / 17:51
6
هبة بريس

أدرجت منظمة اليونسكو تقنيات الري التقليدي في عدد من الدول الأوروبية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وتم ذلك على أساس ترشيح متعدد الجنسيات نسقته النمسا وانخرطت فيه أيضا سويسرا التي تولي عناية خاصة برصيدها من المروج المسقية، حسب بلاغ للمكتب الفدرالي للثقافة.

وقامت لجنة اليونسكو الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي، التي اجتمعت في كاساني (بوتسوانا) في دورتها الثامنة عشرة، بإدراج الري التقليدي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وتم تقديم ملف الترشيح في مارس 2022 تحت عنوان “الري التقليدي: المعرفة والتقنية والتنظيم”، بتنسيق من النمسا، وجمع ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا.

واستهدف الترشيح تعزيز النماذج التقليدية للري وإدارة المياه، لاسيما من خلال الاتحادات والتعاونيات التاريخية التي تدير المصالح الجماعية بطريقة محلية وتشاركية. وفي سويسرا، تشمل هذه المجالات مروجا في ولايات برن ولوسيرن وفاليه.

يذكر أنه من خلال اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، تسعى اليونسكو إلى حماية الممارسات المجتمعية والتقاليد الحية مثل التعبيرات الشفهية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس والمناسبات الاحتفالية، والمعارف المتعلقة بالطبيعة والكون، والمهارات الحرفية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “معدات جديدة” تعزز التدخلات الجمركية في المغرب

“معدات جديدة” تعزز التدخلات الجمركية في المغرب

2023-12-06 / 21:48
Photo of “البحرية الملكية” تقدم المساعدة لـ 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية

“البحرية الملكية” تقدم المساعدة لـ 56 مرشحا للهجرة غير…

2023-12-06 / 21:41
Photo of الوكيل العام بطنجة ..وفاة الطبيب العسكري كانت ” طبيعية”

الوكيل العام بطنجة ..وفاة الطبيب العسكري كانت ” طبيعية”

2023-12-06 / 20:51
Photo of التامك يترأس الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية

التامك يترأس الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية

2023-12-06 / 20:23
Photo of رئيس الأنتربول ينوه بنجاعة واحترافية المؤسسات الأمنية المغربية

رئيس الأنتربول ينوه بنجاعة واحترافية المؤسسات الأمنية المغربية

2023-12-06 / 18:43
Photo of حيار ..المغرب اعتمد مقاربة شاملة لحماية الأطفال

حيار ..المغرب اعتمد مقاربة شاملة لحماية الأطفال

2023-12-06 / 18:13
Photo of الناظور .. تفكيك شبكة للهجرة السرية والإتجار بالبشر

الناظور .. تفكيك شبكة للهجرة السرية والإتجار بالبشر

2023-12-06 / 17:53
Photo of توقيع اتفاقية للتعاون مع “مجموعة تحلية” لتطوير مشروعين في المغرب

توقيع اتفاقية للتعاون مع “مجموعة تحلية” لتطوير مشروعين في…

2023-12-06 / 17:28
Photo of التوفيق: أمير المؤمنين حرص على المساهمة في حفظ الدين بإفريقيا

التوفيق: أمير المؤمنين حرص على المساهمة في حفظ الدين…

2023-12-06 / 16:56
Photo of فاس.. الحبس النافذ لموثق لعدم إلتزامه بعقد ربطه مع قطاع ONEE

فاس.. الحبس النافذ لموثق لعدم إلتزامه بعقد ربطه مع…

2023-12-06 / 16:26

‫6 تعليقات

  6. تقنيات الري من انفاق مائية نوريات سانيات ومطاحن في الجزيرة صقلية و فالنسيا بمحكمتها التي مازالت تعقد ليومنا ارث أجدادنا النبلاء اقدم نمودج يستحق الادراج.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق