انقلاب سيارة إسعاف بخنيفرة.. وفاة المريض ونجاة السائق بأعجوبة

2023-12-06 / 17:08
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب سيارة اسعاف تابعة لجزاعة أجلموس إقليم خنيفرة اليوم الأربعاء، أسفر عن مصرع مريض، فيما أصيب سائقها بجروح بليغة.

وأضافت ذات المصادر، أن المريض الذي كان في طريقه لاجراء حصته المعتادة من تصفية الكلي، توفي في الحادث الناجم عن انقلاب سيارة اسعاف التي كانت تُقله بإحدى المنحدرات، بعد أن أصيب سائقها بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لاسعافه على حد تعبير مصادرنا.

الواقعة الأليمة، عجلت بانتقال عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة التي خلفت حالة من الحزن والأسى، في الوقت الذي تم فيه اجلاء جثة الهالك صوب مستودع الأموات، فيما نُقل سائق سيارة الاسعاف صوب المستعجلات لاخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة.

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