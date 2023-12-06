فاس.. الحبس النافذ لموثق لعدم إلتزامه بعقد ربطه مع قطاع ONEE

2023-12-06 / 16:26
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هبة بريس _ فاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، موثقا عزلته وزارة العدل من منصبه، بسنتين حبسا نافذتين والغرامة وأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، لعدم التزامه بتنفيذ عقد يربطه معه بعدما أسندت إليه مهام تكليف باستكمال إجراءات شراء للقطاع المذكور ل3 شقق بإقامة الحرية من جماعة فاس في 1992، رغم تسلمه للمبلغ المالي الإجمالي للشراء.

وناقشت ذات الغرفة ملفه الجنائي بعد تأجيل لعدة مناسبات سابقة حيث أحضر إلى القاعة واستمع إليه والمرافعات، قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة، قضت ذات الغرفة بإدانته بسنتين حبسا نافذتين بعد متابعته في حالة سراح رغم وجوده رهن الاعتقال بسجن بوركايز على ذمة قضية أخرى توبع فيها لها علاقة بإصدار شيكات بدون مؤونة، صدر بشأنها أمر بإلقاء القبض عليه.

هذا فقد تسلم الموثق ” المتهم ” مليونا و984 ألف درهم عبر مرحلتين نظير مباشرته إجراءات شراء الشقق الثلاث لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي منحه 80 في المائة كتسبيق قبل إتمام بقية المبلغ، ليكتشف بعد ذلك أنه لم يقم بواجبه المهني في استكمال شراء الشقة 2 بالعمارة 9 وتلك رقم 6 بالعمارة 6 والشقة 7 بالعمارة 5 في نفس المركب السكني القريب من قنصلية فرنسا بفاس

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