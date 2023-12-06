رسميا.. اعتماد تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي

هبة بريس - وكالات

أعلن مجلس التعاون الخليجي، في بيانه الختامي عقب قمة عقدت في قطر، الثلاثاء 5 دجنبر، عن تفويض وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة.

وبموجب ذلك، يمكن للحاصلين على *تأشيرة أو إقامة* الدخول ال كل دول مجلس التعاون الست، وهي *السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت.*

وفي 8 نونبر الماضي، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية، الذي عقد في عمان، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون.

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