قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة مولودية وجدة

كشف عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة مولودية وجدة، في المباراة المقررة اليوم الأربعاء بداية من السادسة مساء، لحساب الجولة السابعة من البطولة الإحترافية.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

يوسف المطيع، المهدي مفتاح، أبو بكر باه، أمين أبو الفتح، هشام آيت برايم، حمزة الركراكي، أرسين زولا، إلياس شتي، يحيى عطية الله، يحيى جبران، زكرياء دراوي، أنس سرغات، أسامة محروس، سفيان أحناش، عبد الله حيمود، هشام بوسفيان، المنتصر لحتيمي، سيف الدين بوهرة، حمدو الهوني، الشرقي البحري، بولي صامبو جونيور.

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