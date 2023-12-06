قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة مولودية وجدة

قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة مولودية وجدة

2023-12-06 / 15:35
0

كشف عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة مولودية وجدة، في المباراة المقررة اليوم الأربعاء بداية من السادسة مساء، لحساب الجولة السابعة من البطولة الإحترافية.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

يوسف المطيع، المهدي مفتاح، أبو بكر باه، أمين أبو الفتح، هشام آيت برايم، حمزة الركراكي، أرسين زولا، إلياس شتي، يحيى عطية الله، يحيى جبران، زكرياء دراوي، أنس سرغات، أسامة محروس، سفيان أحناش، عبد الله حيمود، هشام بوسفيان، المنتصر لحتيمي، سيف الدين بوهرة، حمدو الهوني، الشرقي البحري، بولي صامبو جونيور.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة تسلم الملعب البلدي للصخيرات

الجامعة تسلم الملعب البلدي للصخيرات

2023-12-06 / 14:25
Photo of الجامعة تفتح طلبات العروض لإستكمال تجديد الملعب البلدي للقنيطرة

الجامعة تفتح طلبات العروض لإستكمال تجديد الملعب البلدي للقنيطرة

2023-12-06 / 14:22
Photo of يونس عبد الحميد يتفوق على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية في تصنيف مميز

يونس عبد الحميد يتفوق على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية…

2023-12-06 / 13:17
Photo of مورينيو مهدد بالتوقيف في الدوري الإيطالي

مورينيو مهدد بالتوقيف في الدوري الإيطالي

2023-12-06 / 13:07
Photo of هذه حقيقة قرب إنتقال ياسين بونو إلى برشلونة

هذه حقيقة قرب إنتقال ياسين بونو إلى برشلونة

2023-12-06 / 12:02
Photo of سفيان رحيمي: “روح المجموعة وراء تألقي مع العين الإماراتي”

سفيان رحيمي: “روح المجموعة وراء تألقي مع العين الإماراتي”

2023-12-06 / 10:53
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأربعاء

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأربعاء

2023-12-06 / 09:15
Photo of الفيفا يستعرض أسباب تطور الكرة المغربية

الفيفا يستعرض أسباب تطور الكرة المغربية

2023-12-05 / 21:22
Photo of فاتي جمالي:” أنا مزوجة وولدي أطول من زياش”

فاتي جمالي:” أنا مزوجة وولدي أطول من زياش”

2023-12-05 / 20:42
Photo of الكاف: “المغرب أصبح رقما صعبا في كرة القدم العالمية”

الكاف: “المغرب أصبح رقما صعبا في كرة القدم العالمية”

2023-12-05 / 20:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق