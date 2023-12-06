لقجع: “لا نريد أن نثقل كاهل بلادنا بالاقتراض”
هبة بريس - الرباط
وقال لقجع في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، “رغم توفر كل الظروف للحكومة للاقتراض
أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفض الحكومة اللجوء الى الاقتراض.
وقال لقجع في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، “رغم توفر كل الظروف للحكومة للاقتراض
فأي وقت من الاوقات، لكن مبغيناش نثقلو كاهل بلادنا بالدين”.
وأضاف لقجع قائلا “بغينا نهبطو الاقتراض الى 69%.. لا نريد أن نثقل كاهل بلادنا بالاقتراض”، معتبرا أن المديونية قد تكون عرقلة لبناء المشروع التطوري التحديثي الذي يقوده جلالة الملك.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
وكل اموال الضرائب تأخذها الكرة المغربية الوطنية
المديونية قد تكون عرقلة لبناء المشروع التطوري التحديثي
لقجع راجل زين
Saraha rah 3ndo sa7
الاقتراض غير صالح
انتم حكومة تمثلون الشعب , ماهو دوركم تما النهب والتتطبع مع الفساد ترشيد الانفاق العمومي محاسبم الناهبين مهربي الاموال والتهرب الضريبي و++++++++++++++++++++++
تثقلون كاهل الشعب بالقروض فقط لتمويل كرة القدم وسفريات الوزراء والمدراء والنواب والمؤثرين والشيخات اما تحسين قدرة الموظفين ومواجهة الغلاء لايمكن مهما حاولت الصحافة الصفراء تلميع الوجه البشع للقجع لن تنجح السوبرمان لقجع نجح في الكرة لماذا لم ينجح او لايريد ان ينجح في زيادة اجور البسطاء ابناء الشعب