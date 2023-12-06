أزمة صحية تعجل بإرسال كريمة وساط إلى المستعجلات

2023-12-06 / 16:41
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية كريمة وساط المعروفة ب “هيفا المغربية”، لأزمة صحية عجلت بإدخالها إلى مستعجلات إحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر مقرب من الفنانة المغربية فإنها تعاني من فقر الدم الحاد وكذا الضغط النفسي الذي أضحى سببا رئيسيا في معاناتها الصحية.

وطمأن المصدر ذاته محبي و متابعي كريمة وساط عن حالتها الصحية، مشيرا أنها غادرت المستشفى بعد تلقيها العلاجات الضرورية.

وجدير بالذكر أن وساط كشفت في أكثر من مناسبة عن وضعها المادي المزري، مبرزة أنها لا تعمل في الوقت الحالي و أنها تعيش من مساعدات المحسنين.

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