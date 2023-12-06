لقجع: “سنخصص الوقت الكافي لإنصاف رجال ونساء التعليم”

هبة بريس - الرباط

وعد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل على تحسين دخل الشغيلة التعليمية وضمان كرامتهم.

وقال لقجع في كلمته بجلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، يومه الاربعاء: “سنخصص الوقت الكافي لإنصاف رجال ونساء التعليم بما يليق بوضعهم الاجتماعي وبما يليق بدورهم الاساسي في بناء المجتمعات”

هذه الخلفية، يضيف لقجع، هي التي تقودنا في هذا المسار، مشيرا الى مواصلة اللقاء مع مختلف النقابات قبل نهاية السنة لتحسين الاجور لباقي الفئات وايجاد الطرق الكفيلة لضمان العدالة فيما يخص الضريبة عن الدخل..

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