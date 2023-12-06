لقجع من البرلمان: “لن تمنعنا الظروف الصعبة من تحسين دخل الشغيلة التعليمية”

2023-12-06 / 14:46
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هبة بريس - الرباط

وعد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل على تحسين دخل الشغيلة التعليمية وضمان كرامتهم.

وقال لقجع في كلمته بجلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، يومه الاربعاء: “الاكراهات والظروف الصعبة الاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم”.

إيمانا منا بأن دورهم اساسي، يضيف الوزير، “ميمكنش لهاد البناء المجتمعي الذي خططه ويقوده جلالة الملك نديروه دون تعليم قوي”.

وشدد لقجع على أن الحكومة واعية بذلك وسنعمل على اجرأة كل هذا ضمانا لكرامة رجال ونساء التعليم، وايمانا منها بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة.

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‫3 تعليقات

  2. نتمنا كل الخير لي هدا الوطن وبدون مشاكل اوخرا وكل الشكر والتقدير الى السيد الوزير المكلف بالميزانية فوزي اللقجع

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  3. السي لقجع الغالبية العظمى من المغاربة مجمعة على احترامك و تقدير مجهوداتك لذلك دعك من التمني و اعطاء الوعود كتلك التي يطلقها اشباه االسياسويين خلال الحملات الانتخابية او عندما تشتد مطالب المعاربة و إلا كيف امكن لك صرف مبالغ مالية ضخمة على كرة القدم حتى صارت تقارع كبار العالم بينما تاتي هنا لتعطي و عودا ؟؟

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