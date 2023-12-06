لقجع من البرلمان: “لن تمنعنا الظروف الصعبة من تحسين دخل الشغيلة التعليمية”

هبة بريس - الرباط

وعد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل على تحسين دخل الشغيلة التعليمية وضمان كرامتهم.

وقال لقجع في كلمته بجلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، يومه الاربعاء: “الاكراهات والظروف الصعبة الاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم”.

إيمانا منا بأن دورهم اساسي، يضيف الوزير، “ميمكنش لهاد البناء المجتمعي الذي خططه ويقوده جلالة الملك نديروه دون تعليم قوي”.

وشدد لقجع على أن الحكومة واعية بذلك وسنعمل على اجرأة كل هذا ضمانا لكرامة رجال ونساء التعليم، وايمانا منها بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة.

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