الجامعة تسلم الملعب البلدي للصخيرات

الجامعة تسلم الملعب البلدي للصخيرات

2023-12-06 / 14:25
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سلمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الأربعاء 6 دجنبر 2023 الملعب البلدي الصخيرات رهن إشارة أندية المنطقة، بعدما تمت تكسيته بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد.

ومثًل الجامعة في حفل تسليم الملعب، كل من عبد المالك أبرون، رئيس لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحكيم دومو عضو المكتب المديري للجامعة.

ويدخل تسليم الملعب البلدي لمدينة الصخيرات ضمن العملية التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وسلمت بموجبها ملاعب كروية لمجموعة من الفرق المنضوية تحت لوائها، في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية للعديد من الأندية الوطنية، بعد أن تمت عملية تكسيتها بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد.

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