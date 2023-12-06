الجامعة تفتح طلبات العروض لإستكمال تجديد الملعب البلدي للقنيطرة

الجامعة تفتح طلبات العروض لإستكمال تجديد الملعب البلدي للقنيطرة

2023-12-06 / 14:22
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أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتح طلبات العروض أمام الشركات الراغبة في إعادة تأهيل الملعب البلدي للقنيطرة.

وتقدر ميزانية عملية تأهيل ملعب القنيطرة بـ 13 مليار سنتيم، وسيتم فتح الأظرفة يوم 16 يناير القادم، على أن تستغرق الإصلاحات 8 شهرا.

وتشمل الإصلاحات التي سيخضع لها الملعب البلدي للقنيطرة إنشاء مدرجات جديدة وتجديد أرضية الملعب، إلى جانب تطوير مرافق الملعب.

وتدخل هذه الإصلاحات ضمن إستكمال عملية التأهيل التي خضع لها الملعب وذلك استعدادات بلادنا لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

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