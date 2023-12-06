رسميا ..إدراج فن الملحون ضمن التراث المغربي غير المادي في “اليونسكو”

نجلاء مزيان: هبة بريس

أكد مصدر من وزارة الثقافة والشباب الأخبار المتدوالة حول ادراج فن الملحون ضمن التراث المغربي غير المادي في “اليونسكو”.

وقال المصدر عينه، “نعم الخبر صحيح و سيتم الاعلان عنه بشكل رسمي بعد قليل ببلاغ رسمي”.

وجدير بالذكر أن فن “الملحون” هو فن شعري وإنشادي وغنائي، ويعتبر من الفنون المتميزة في المغرب، فضلا عن أنه أحد أنواع الموسيقى التي تميّز المغرب عن باقي البلدان العربية، فهو رافد أساسي للذاكرة الفنية المغربية منذ قرون.

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