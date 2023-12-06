مالك أخميس لهبة بريس:” كيبقى فيا الحال ملي كنشوف فنانين محترفين مخدامينش”

2023-12-06 / 14:24
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أشاد الفنان المغربي مالك أخميس بموهبة و قدرات الفنانين المغاربة الذين يشاركون بالعديد من الأعمال العالمية وذلك بفضل إتقانهم للغة الإنجليزية و كذا إبداعهم في تقمص الأدوار .

وبالمقابل، أعرب الفنان المغربي عن استنكاره الشديد بسبب الاعتماد في عدد من الأعمال المغربية على المؤثرين الذين يشترون المتابعين الوهميين بمبالغ مالية هزيلة، في الوقت الذي ينتظر الممثل المحترف فرصة للعمل.

وقال أخميس في حواره مع “هبة بريس” :”كيبقى فيك الحال ملي كتشوف ممثل محترف مخدامش وجايبين شخص بسبب عدد المتابعين، أنا لست ضد المؤثرين و لكن ضروري من إعطاء الممثلين المحترفين الاسبقية”.

وأيد أخميس مقترح وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد المتعلق بمنع عرض الأعمال المدبلجة بالقنوات الرسمية، مناشدا الوزارة الوصية بالمزيد من الإنتاجات.

وجدير بالذكر أنه تم عرض الفيلم السينمائي “مروكية حارة” لصاحبه هشام العسري ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، و هو من بطولة مالك أخميس و فدوى الطالب.

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‫6 تعليقات

  6. ومن الذي يمنعهم عن العمل أو التفتيش عن العمل؟؟؟؟؟كما كنقولو: المريض كيقلب على الطبيب!!!!

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