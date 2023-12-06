يونس عبد الحميد يتفوق على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية في تصنيف مميز

تفوق الدولي المغربي يونس عبد الحميد، مدافع وقائد ستاد ريمس الفرنسي على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى في تصنيف مميز.

ووفقا للصفحة الرسمية للدوري الفرنسي فإن يونس عبد الحميد يعتبر أكثر لاعب استرجاعا للكرة في الدورات الخمس الكبرى.

ويقدم يونس عبد الحميد مستويات مميزة مع نادي ريمس في الدوري الفرنسي، علما أنه كان حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في معسكراته الأخيرة.

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